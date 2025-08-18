Un ex attaccante della Fiorentina riparte da... Pirlo. Nuova "avventura" negli Emirati Arabi Uniti
Vi ricordate di Haris Seferovic? L'ex attaccante della Fiorentina, con un trascorso non proprio fortunato a Firenze, ha deciso di continuare la sua esperienza negli Emirati Arabi Uniti.
La nuova “avventura” dell'ex Fiorentina
Dopo aver risolto il contratto con l’Al Nasr, la punta svizzera classe 1992 ripartirà dal Dubai United Fc, formazione che milita nella seconda divisione del campionato degli Emirati Arabi.
Sapete chi sarà il suo allenatore?
La curiosità? La compagine araba è allenata dal campione del mondo 2006 Andrea Pirlo. Per Seferovic c'era stata gloria in Portogallo, con la casacca del Benfica, ma adesso le luci dei riflettori si sono decisamente spente su di lui.
