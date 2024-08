In merito al pareggio della Fiorentina contro la Puskas Akademia nei playoff di Conference League, il giornalista Stefano Cecchi ha commentato a Radio Bruno Toscana: “Peccato, perché visto l’entusiasmo del ritorno della Fiorentina la gara di ieri è una piccola secchiata d’acqua. La squadra ha effettivamente poca identità, al momento. Contro la Puskas Akademia mi sarei comunque aspettato qualcosa di diverso, non venitemi a dire che non si poteva fare in queste condizioni”.

“Palladino non convinto dai laterali?”

Su Palladino: “Non mi sembra convinto neanche dagli esterni attuali, Kayode e Parisi. Pare aver chiesto rinforzi anche lì, mentre io pensavo che la batteria attuale di laterali sarebbe bastata. Adesso abbiamo un allenatore diverso, in confronto a Italiano che invece si è sempre tenuto dentro, e dobbiamo abituarci a questa nuova comunicazione”.

“Non sono tranquillo sul mercato, servono innesti”

Sul mercato: “Le tante operazioni da fare in una settimana non mi lasciano tranquillo. C’è da dire anche che le cose migliori Pradè le ha fatte quando i tempi stringevano, di fretta. Il malcontento esiste e non deve essere tenuto nascosto, la squadra ha effettivamente bisogno di innesti. Sono convinto che qualcuno possa ancora arrivare, se non arrivasse questo sarebbe davvero il problema della Fiorentina”.

“Commisso spesso si inalbera alle critiche, spero non sia il caso”

Su Commisso: “Di fronte alle critiche si inalbera, è vero. Ma spero che non sia questo il caso, perché le richieste di Palladino sono ragionevoli e stento a credere che la società non lo sapesse. Anche perché l’allenatore ha detto semplicemente ciò che la maggior parte di Firenze pensa, sono aspetti piuttosto evidenti”.