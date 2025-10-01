Alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina, il tecnico del Sigma Olomouc Tomáš Janotka è intervenuto in conferenza stampa: “Non ci sono dubbi, la Fiorentina è la più forte che affronteremo lungo il nostro cammino. Lo dimostrano i risultati raggiunti negli ultimi anni, soprattutto le due finali. Vogliamo comunque fare una grande partita, vedremo se saremo avvantaggiati dal momento negativo della Fiorentina. Un po' come noi, stanno facendo fatica a segnare -vedi la partita contro il Como-, ma hanno grande qualità nei singoli e nel gioco”.

“Vasulin assente. Speriamo di reggere il livello della Fiorentina”

Sul momento del Sigma: “Domani a Firenze mancherà Vasulin, non sarà facile sostituirlo. Abbiamo già constatato quanto è importante per noi. Si è più liberi senza pressione? Io non mi sento libero. Credo che giocherà Dzeko, quindi dobbiamo prepararci bene. E poi loro sono messi bene in difesa… Insomma, un pareggio sarebbe un ottimo risultato. Speriamo di reggere il livello della Fiorentina”.