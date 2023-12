Sfuma la lontana idea Kiwior per la Fiorentina... almeno a gennaio. L'Arsenal non apre alla cessione in inverno

L'interesse della Fiorentina nei confronti del polacco Jakub Kiwior, centrocampista in forza all'Arsenal ed ex Spezia, è troppo debole di fronte al prezzo del cartellino del calciatore e alle volontà del club inglese. A gennaio, infatti, non sarà lui a lasciare Londra.

Come riporta Evening Standard, l'Arsenal di Arteta non vuole rischiare di finire la stagione con la rosa troppo corta. Scartata, dunque, l'ipotesi del prestito a gennaio. Su Kiwior c'era anche l'interesse del Milan, con la Fiorentina sullo sfondo.