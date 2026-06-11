Il solito Gonzalez, inizia male la sua avventura ai Mondiali...

Inzia male l'avventura ai Mondiali di Canada, Stati Uniti e Messico per l'ex attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez.

Infortunio

Come spesso gli è accaduto in carriera, il nazionale argentino è alle prese con un infortunio che gli sta impedendo di prepararsi al meglio in questa settimana.

Niente allenamento in gruppo

Non dovrebbe essere niente di grave, perché si parla di un sovraccarico, che però gli impedisce di allenarsi in gruppo. Si allontana dunque la possibilità di essere in campo, anche e solo per pochi minuti, per l'esordio nella competizione dell'Albiceleste.