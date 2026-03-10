Cecchi: "Tutti quelli che arrivano alla Fiorentina non vanno bene. Il problema non è loro, ma è nello spogliatoio viola"

Il giornalista fiorentino e tifoso viola Stefano Cecchi ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo su quello che sta accadendo in casa Fiorentina.

Sulla squadra

“La Fiorentina ha cambiato tante cose, praticamente tutto. La Sampdoria sta vivendo un ambiente parallelo. A volte non lo sanno nemmeno là dentro che cosa è. Il problema non credo sia singolo, ma di ambiente”.

Sui singoli

“La Fiorentina lo scorso anno era praticamente la stessa. Guardate la difesa, non si prendeva mail gol, quest'anno è come un wafer che si sbriciola. Hai preso tanta gente e l'hai rimandata via a gennaio. Ne hai presi altri e non ne funziona uno. Ma è possibile che sia sempre un problema dei singoli o c'è qualcosa nello spogliatoio che depotenzia? Brescianini? Lo scorso anno lo voleva il Napoli, poi non l'hanno preso e sono andati su McTominay. Il calcio vive di episodi”.