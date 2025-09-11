FOTO - Graditissima visita per la Fiorentina: al Viola Park ecco Edoardo Bove

L'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove è passato a salutare i suoi ex compagni di squadra al Viola Park quest'oggi, venendo naturalmente con grande affetto e calore dalla squadra gigliata.

In attesa del futuro

Il classe 2002 è fermo ormai da oltre 9 mesi, dopo l'incidente occorso in Fiorentina-Inter della passata stagione e che l'ha costretto a fermarsi. Il centrocampista romano è ora alle prese con le delicate valutazioni in merito al suo futuro; rientrato alla Roma, Bove ha ancora un contratto fino al 2028 con i giallorossi.

Bove al Viola Park - FOTO