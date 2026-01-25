I tifosi di Napoli e Lazio si scontrano sull'A1. In arrivo una maxi-squalifica come per la Fiorentina?

Nuovo episodi di scontri fra la tifoserie di Serie A. Una settimana fa, sulle corsie dell'autostrada A1, erano stati i tifosi viola a scontrarsi con i romanisti diretti verso Torino. Questa volta i protagonisti dell'ennesimo atto di violenza sono i supporter di Lazio e Napoli.

Ancora scontri sull'A1

Scontri tra tifosi Lazio e Napoli su A1, per la precisione sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone,le due tifoserie si stavano affrontando con il volto coperto e armate di bastoni. La polizia è intervenuta prontamente riuscendo a bloccare circa 80 tifosi e sequestrando coltelli da cucina, taglierini, caschi, aste e petardi.

In attesa del giudice sportivo

E' attesa adesso la decisione del giudice sportivo. Alle tifoserie di Fiorentina e Roma, dopo gli scontri della scorsa settimana, sono state vietate tutte le trasferte fino al termine della stagione. La squalifica. che colpisce tutti i tifosi e non solo quelli protagonisti delle violenze, ha generato molte polemiche e addirittura uomini del governo si sono espresso contro la sentenza.