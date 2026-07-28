Il punto sul mercato: Comuzzo saluta, Kean ci pensa. Viola in pole per Mastantuono, ma non sarà semplice. Moreno verso Venezia
Giornata di saluti per Pietro Comuzzo, che ha lasciato il ritiro londinese per unirsi al Torino: operazione in prestito oneroso da un milione di euro, più 19 milioni per il riscatto, ma niente percentuale sulla rivendita. Questo l'unico movimento concreto, ma le voci di mercato continuano a essere tante, anche in un periodo di stallo come questo della tournée inglese della Fiorentina.
Capitolo esterni
Il preferito resta Mastantuono, e la Fiorentina sembra essere avanti alle pretendenti per l'intesa col Real Madrid, ma sarà una trattativa tutt'altro che veloce: i Blancos non hanno ancora deciso la destinazione del proprio talento e, anche per questo, la concorrenza è alta e nutrita (anche la Juve lo monitora). Paratici proverà a forzare la mano puntando sui rapporti con il club spagnolo, afforzati anche grazie all'operazione Valdepenas, praticamente già definita se non per questioni temporali.
La lista, poi, conta i soliti elementi: piacciono Soulé, Bakayoko, Lang e Zhegrova, tutti difficili per motivi diversi. A questi si aggiunge Cancellieri, in uscita dalla Lazio, ma attenzione: non è da escludersi la permanenza di Gudmundsson, che andrebbe a coprire proprio quel ruolo.
Kean, che fai?
Continua a piacere Pellegrino se va via Kean, ma occhio anche alla suggestione Esposito: ci vorrebbero tra i 20 e i 25 milioni di euro. Per Kean c'è l'interesse neonato del Lipsia, che ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con i suoi procuratori, ma senza presentare nessuna offerta; il Como parte avanti, e starebbe preparando l’offensiva per il centravanti viola. Ci vorranno attorno ai 40 milioni di euro.
Firenze-Venezia
In uscita, si segnala l'asse caldo tra il Viola Park e il Penzo: non solo Moreno, che sembra destinato a raggiungere la sua nuova destinazione pur se a cifre inferiori rispetto a quanto offerto dal Wrexham (e accettato dalla Fiorentina), si lotta per inserire la clausola del 50% sulla rivendita. In chiusura, c'è anche Sohm sul taccuino dei lagunari.