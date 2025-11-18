Porte spalancate per Fortini: l’esterno viola brucia le tappe e attende il grande appuntamento

Rientrato alla Fiorentina dopo l’esperienza alla Juve Stabia, Niccolò Fortini ha bruciato le tappe, mettendo a referto già 5 partite da titolare in stagione. Complici gli infortuni di Lamptey prima e Gosens poi, il classe 2006 viola ha ottenuto spazio sia sulla corsia di destra che di sinistra del 3-5-2 gigliato, mettendo in mostra doti di corsa notevoli e una personalità molto marcata.

Un contributo subito concreto

Nessuna paura di sbagliare, tanta intraprendenza. Il prodotto del vivaio della Fiorentina è stato decisivo anche entrando dalla panchina, come nella sfida contro il Bologna, quando ha provocato l’espulsione di Holm. Non a caso è stato nominato miglior esordiente in Serie B della stagione 2024-2025. E pensare che sembrava potesse rimanere in Primavera da fuoriquota…

Pronto al grande appuntamento

Sabato al Franchi arriva la Juventus e Fortini potrebbe trovare una maglia da titolare, complici le condizioni fisiche ancora da monitorare di Robin Gosens. Intanto oggi l’esterno viola è pronto a scendere in campo con l’Italia Under 21, che sfiderà il Montenegro in una gara fondamentale per la squadra di Baldini, reduce dalla sconfitta in Polonia. Un'altra occasione per mettersi in mostra e aggiungere al bagaglio personale esperienza internazionale.