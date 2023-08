Malagò: "Quello degli stadi in Italia è IL problema. Io sono il portabandiera del cambiamento infrastrutturale, è indispensabile"

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, ieri sera presente al PalaWanny insieme a Rocco Commisso per vedere l'Italvolley femminile, ha parlato a Radio Serie A del tema stadi. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

“Quello degli stadi per l'Italia non è un problema, ma il problema. Ieri a Firenze ho visto il quarto di finale dell'Europeo di Volley tra Italia e Francia in un palazzetto strapieno, con una capienza tre volte maggiore i biglietti sarebbero andati comunque sold-out, con persone di ogni età. Lo stadio è'elemento che mette in condizione il sistema di andare incontro alle soluzioni".

"Io sono il portabandiera del cambiamento infrastrutturale, lo faccio per tutte le discipline sportive. Inoltre ritengo che i grandi eventi per l'Italia sono indispensabili affinché questo possa avvenire".