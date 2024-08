Firenze-Milano-Marsiglia, intreccio di mercato. La Fiorentina vuole Adli, che oscilla tra Firenze e la Ligue 1. E se l'alternativa viola fosse un ex?

Intreccio di mercato per la Fiorentina, insieme al Milan e all'Olympique Marsiglia. Manca sempre meno al termine del calciomercato estivo e il club viola ha ancora disperato bisogno di qualche intervento, soprattutto a centrocampo.

Adli, è scelta tra Firenze e Marsiglia

La Fiorentina prova a risolvere questa lacuna guardando in casa Milan. Come ribadito da Calciomercato.com, il club viola è intenzionato a puntare su Yacine Adli: sono state già chieste informazioni, i rossoneri partirebbero da 15 milioni di euro sulla base anche del prestito con obbligo. Il calciatore è davanti a una scelta, tra Firenze e Marsiglia; al momento, la sua preferenza è l'OM.

Un'incredibile suggestione per un ex viola

Se l'affare non dovesse andare in porto per il club viola, potrebbe esserci a disposizione una clamorosa alternativa. Come riporta su X il giornalista per Canal+ @Adammser, la Fiorentina è interessata a Jordan Veretout, ora di proprietà del Marsiglia. L'altra squadra che ha messo gli occhi su di lui? Il Milan.