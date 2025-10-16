Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato durante un podcast YouTube del canale Centrocampo, esprimendo grandi perplessità sul modus operandi del calcio italiano sul mercato e coinvolgendo nella riflessione anche la Fiorentina.

’Toccato il peggio in Serie A nell’ultima sessione di mercato”

“La Serie A è giurassico, uno schifo, una vergogna. Penso che il peggio l’ha dato in questa ultima sessione di calciomercato, continuando a riempire le squadre di stranieri nonostante non ci sia più neanche il decreto crescita, per soddisfare interessi di procuratori e presidenti. In Italia non c’è la vergogna di riportare giocatori di oltre 38 anni, come Dzeko alla Fiorentina, Vardy alla Cremonese, ma anche Immobile e Bernardeschi al Bologna, giocatori finiti. Il Pisa che prende Cuadrado e Albiol… c’è da vergognarsi”.

‘Chi paga per vedere roba simile?’

“Ci si meraviglia e ci si lamenta che in Premier League, ma in generale all’estero i diritti si vendono a 5 volte più del calcio italiano. Ma chi ti paga per vedere un cimitero degli elefanti simile? Se non ci si può permettere di acquistare giovani a cifre alte, crea un progetto diverso, non riempire il campionato di 40enni e di pippe straniere. Lo sport è per i giovani, in quest’epoca c’è molta più fisicità, si curano molto di più alimentazione e preparazione, oggi la gente va a 300 all’ora”.