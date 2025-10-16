Bargiggia: “Operazioni come Dzeko alla Fiorentina il peggio del peggio, roba da vergognarsi. Serie A giurassica, chi paga per vedere un cimitero degli elefanti?”
Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato durante un podcast YouTube del canale Centrocampo, esprimendo grandi perplessità sul modus operandi del calcio italiano sul mercato e coinvolgendo nella riflessione anche la Fiorentina.
’Toccato il peggio in Serie A nell’ultima sessione di mercato”
“La Serie A è giurassico, uno schifo, una vergogna. Penso che il peggio l’ha dato in questa ultima sessione di calciomercato, continuando a riempire le squadre di stranieri nonostante non ci sia più neanche il decreto crescita, per soddisfare interessi di procuratori e presidenti. In Italia non c’è la vergogna di riportare giocatori di oltre 38 anni, come Dzeko alla Fiorentina, Vardy alla Cremonese, ma anche Immobile e Bernardeschi al Bologna, giocatori finiti. Il Pisa che prende Cuadrado e Albiol… c’è da vergognarsi”.
‘Chi paga per vedere roba simile?’
“Ci si meraviglia e ci si lamenta che in Premier League, ma in generale all’estero i diritti si vendono a 5 volte più del calcio italiano. Ma chi ti paga per vedere un cimitero degli elefanti simile? Se non ci si può permettere di acquistare giovani a cifre alte, crea un progetto diverso, non riempire il campionato di 40enni e di pippe straniere. Lo sport è per i giovani, in quest’epoca c’è molta più fisicità, si curano molto di più alimentazione e preparazione, oggi la gente va a 300 all’ora”.