Mancini: "Croci è un 2010 e gioca con i 2007, ha qualità importanti. La Fiorentina ha giocatori bravi"

Durante la conferenza stampa di inizio ritiro, il CT della Nazionale italiana Roberto Mancini ha rilasciato anche una battuta sulla Fiorentina e sul giovanissimo Federico Croci, che l'allenatore ha visto ieri al Viola Park.

Le parole di Mancini

Interpellato da Fiorentinanews.com ha detto sul giovane viola: “Croci? E' un 2010 e gioca coi 2007, ha qualità importanti. La Fiorentina ha giocatori bravi".

Sulla Nazionale e i registi

“E' chiaro che c'è collaborazione, è un percorso che arriva da lontano. Romano era anche lui un po' di qua e un po' di là, siamo riusciti a portarlo da noi e lui ci teneva. E' un ragazzo giovane che ha bisogno di giocare e un giovane può anche fare degli errori. In questo momento non abbiamo un regista, non c'è un play. Speriamo in qualcuno di più giovane nei prossimi mesi, ma abbiamo giocatori come Tonali che possono fare quel ruolo”.