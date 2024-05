La stagione della squadra di Gasperini attira nuovi sponsor: l'Atalanta chiude un accordo con Paramount

Novità in casa Atalanta alla vigilia della prima di due finali che vedrà i nerazzurri impegnati in questo scoppiettante finale di stagione. In occasione della finale di Coppa Italia contro la Juventus e di quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen indosserà un inedito sponsor di maglia. La Dea, infatti, ha disputato sin qui tutte le partite della stagione 2023/24 senza mai sfoggiare uno sponsor di maglia, destinato invece a campeggiare per la prima volta sulle maglie nerazzurre nelle due notti da brividi che attendono la Dea. Ha darne notizia e il club tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“È stato un viaggio lungo ed impegnativo. La stagione 2023-2024 sta per volgere al termine e l’Atalanta, anche quest’anno, sta scrivendo pagine incredibili della sua storia. Domani i nerazzurri scenderanno in campo per giocare la finale di Coppa Italia mentre il mercoledì successivo, il 22 Maggio, saranno protagonisti a Dublino per la finale di UEFA Europa League. Atalanta BC annuncia con grande piacere che in occasione di questi due importanti appuntamenti sarà accompagnata da Paramount+, il servizio premium di streaming di Paramount, il cui logo comparirà sulle maglie che la squadra indosserà sia a Roma che a Dublino.

La nota si conclude: “Da appassionata di grandi storie e di grandi finali, quelli che si aspettano da una vita e che promettono di lasciare senza fiato, Paramount+ è pronta a supportare il grande calcio italiano in occasione di due nuovi ed entusiasmanti “finali di stagione” per scrivere insieme una pagina di storia del calcio e dell’intrattenimento”.