FOTO - Sottil sbarca a Lecce e posa con la sciarpa giallorossa. L'ormai ex viola pronto per la sua nuova avventura salentina!

Riccardo Sottil è arrivato a Lecce. L'ala azzurra, dopo una trattativa lampo fra la Fiorentina e Pantaleo Corvino, è pronto a vivere la sua prossima avventura in Salento, mettendosi al servizio dell'allenatore Eusebio Di Francesco.

Sottil Lecce

Il calciatore arriva a Lecce in prestito secco, ma con un esborso di 5oo mila euro da parte dei giallorossi. Come visibile nella foto postata dai canali ufficiali del Lecce, L'ormai ex Fiorentina, appena arrivato in città, ha posato con una sciarpa ella sua nuova squadra.