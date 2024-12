Palladino: "Ho dato amore, affetto e fiducia a Kean e questi sono i risultati. Abbiamo perso degli equilibri, spetta a me ridarli alla squadra"

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è stato intervistato da Sky dopo il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro la Juventus.

“Oggi la Fiorentina ha fatto una grande prestazione - ha detto - abbiamo avuto il coraggio di affrontarli uomo contro uomo. Questo pareggio lo dedichiamo ai nostri tifosi che non c'erano ma che ci hanno dato sostegno ieri, a quelli che sono venuti qui e anche a Edo Bove che era con noi”.

Poi ha aggiunto: “Pesa tanto questo pareggio per tanti aspetti. Siamo andati sotto due volte, recuperando, che non è facile da fare in questo stadio. Un po' di equilibrio si è perso, ma quello è compito mio e dopo la partita col Napoli potremo recuperare qualche automatismo che abbiamo perso”.

E infine: “Sono contento della prestazione di tutti, un punto che vale molto per me, per la squadra, per la società. Kean? Ha lavorato tanto durante il ritiro. E' arrivato a Firenze con grande voglia, è stato il primo giocatore che ho chiamato quest'estate, in accordo con la società. Gli ho dato tanto amore, tanto affetto e tanta fiducia ed ha ampi margini di miglioramento”.