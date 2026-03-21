Viareggio Cup, la Fiorentina vola in finale: One Touch ko, ora il Rijeka per il titolo

Grande prova della Fiorentina Under-18, che conquista con merito la finale della Viareggio Cup. I viola superano 2-0 i nigeriani del One Touch e si giocheranno il trofeo lunedì.

Un traguardo importante, che conferma la qualità del settore giovanile viola e la continuità di risultati in una competizione storica.

Vittoria netta e qualificazione meritata

La Fiorentina ha costruito il successo nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato. A sbloccare la gara è stato Ikenna, entrato a inizio secondo tempo al posto dell’infortunato Croci, bravo a farsi trovare pronto in area e a firmare l’1-0 al 74’.

Pochi minuti dopo è arrivato il raddoppio firmato da Clarizia, protagonista prima con l’assist per il vantaggio e poi con una splendida conclusione all’incrocio all’82’.

Due colpi che hanno chiuso definitivamente la partita, regalando ai viola una finale conquistata con pieno merito.

Ora il Rijeka per il trofeo

In finale, la Fiorentina affronterà il Rijeka, che ha battuto 3-0 il Sassuolo nella finale di Pietrasanta. Per i croati si tratta della prima finale nella storia della Viareggio Cup.

L’appuntamento è fissato per lunedì alle ore 15 allo stadio Dei Pini. Un’altra occasione per scrivere la storia, con i giovani viola pronti a giocarsi tutto per alzare il trofeo.