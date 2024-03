Laurienté chiederà la cessione al Sassuolo ma sul francese ci può tornare il Torino prima di tutti

Il nome di Armand Laurienté era diventato buono prima del mercato di gennaio, come possibile soluzione tampone per la Fiorentina, in decisa crisi sugli esterni. Il francese però alla fine è rimasto al Sassuolo, impelagato ancora in una aspettata lotta retrocessione. In ogni caso, secondo Tuttosport, a fine stagione Laurienté chiederà la cessione e il club più attivo su di lui resta il Torino, ben più della Fiorentina.