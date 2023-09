Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, l'Udinese cambia il nome al proprio stadio

Chiaramente il risultato maturato nei novanta minuti di domenica tra Udinese e Fiorentina non c’entra niente, ma nelle ultime ore il club friulano ha ufficialmente deciso di cambiare il nome del proprio stadio. Niente di particolarmente innovativo e legato ai risultati maturati sul campo dalla squadra di Andrea Sottil, si tratta soltanto di un nuovo accordo commerciale che di fatto cancellerà l’attuale nome di Dacia Arena.

Come annunciato stamani dal club sul proprio sito ufficiale, Udinese Calcio e Bluenergy Group hanno annunciato la nuova denominazione commerciale dello stadio di Udine. Il nome Bluenergy Stadium identificherà per i prossimi 5 anni quello che è oggi uno dei modelli di riferimento tra gli stadi europei, il secondo impianto di proprietà costruito in Italia, oltre che un concept rivoluzionario di impianto calcistico attivo sette giorni su sette.

Legate da una partnership sempre più stretta, la multiutility con sede in Friuli Venezia Giulia e il club bianconero, con questo passo, preannunciano inoltre lo sviluppo di nuove iniziative comuni dedicate all'ambiente, alle persone e all'economia del territorio. La scelta della Famiglia Curti, proprietaria di Bluenergy, di stabilire la sede del gruppo nel territorio regionale significa infatti maggiori risorse a disposizione delle istituzioni locali. Ad essa si associa il reinvestimento in Friuli Venezia Giulia del 15% degli utili del gruppo quale sostegno all'economia locale.