Paratici, Sarri e un matrimonio che non è stato fortunato. Ma questa è la chiusura del cerchio: e quando l'allenatore si fa la barba...

Maurizio Sarri non è un allenatore facile con il quale lavorare.

Un matrimonio che non è stato fortunato

Il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, che dovrà ricostruire la Fiorentina dalle fondamenta, lo ha voluto alla Juventus e insieme hanno vinto lo scudetto. Ma non è stato un matrimonio fortunato, si legge sul Corriere Fiorentino di oggi, perché è difficile portare il Diavolo in chiesa e Sarri è sempre stato antijuventino e contro il potere delle grandi.

Ma quando Sarri si fa la barba…

Firenze però sarebbe la chiusura perfetta del cerchio. L'attuale allenatore della Lazio è tifoso viola e la storiella che la mattina si fa la barba cantando l’inno della Fiorentina ha fatto il giro della città.