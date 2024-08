Sirene turche per Amrabat: per lui addirittura due offerte...entrambe rifiutate dalla Fiorentina

In attesa di accogliere De Gea, che domani sarà a Firenze intorno all'ora di pranzo, e di sbloccare la situazione Gudmundsson e non solo, la Fiorentina lavora anche alle uscite. Su tutte quella di Amrabat, di fatto un separato in casa dopo il ritorno dal prestito al Manchester United.

Offerte turche, la Fiorentina dice no

Le opzioni non mancano per il marocchino. Secondo Gianluca Di Marzio sia Fenherbahce che Galatasaray hanno proposto cifre importanti al calciatore, ma non altrettanto alla Fiorentina che al momento ha respinto entrambe le offerte ritendendole insufficienti.