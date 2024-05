La Gazzetta dello Sport: Italiano Mister Europa

Diverse pagine dedicate all'impresa della Fiorentina le troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 6

Presente un commento generale sulle italiane in coppa. Il titolo è: "La Fiorentina è sull'Olimpo Atalanta e Roma, tocca a voi!". Sommario: "La caccia alle finali di coppa è partita bene. La Viola vola ad Atene. Ora sogniamo un derby italiano a Dublino".

Pagina 8

Titolone grande per: "Fiorentina è sempre finale". E ancora: "Emozioni e festa viola Va sotto, colpisce tre legni e pareggia con Beltran".

Articolo che inizia così: "E una. Fiorentina in finale di Conference, aspettando Atalanta e Roma in Europa League...Vediamo chi arriva adesso, se Olympiacos o Aston Villa. Sarà sicuramente più forte del Bruges, ma non superiore ai viola che hanno ormai mentalità europea".

Pagina 12

Qui leggiamo: "Italiano Mister Europa: "Due finali di fila è straordinario Siamo nella storia".

Pagina 14

Infine: "Nzola si procura il rigore e Beltran lo trasforma "nel nome di Batistuta".