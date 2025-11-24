La Nazione: La metamorfosi di Ranieri

La Nazione in edicola oggi analizza i cambiamenti che il tecnico Paolo Vanoli sta mettendo in atto in queste prime settimane alla guida della Fiorentina. Uno sguardo anche alla partita di Conference di giovedì sera per il quotidiano.

Pagina 4

“Il capo-cantiere Vanoli” è il titolo principale nelle pagine dedicate ai colori viola del QS de La Nazione, che continua poi nel sottotitolo “Fagioli regista: Perchè no? Parisi questione di testa. Piccoli-Kean strana coppia”.

Pagina 5

nella pagina seguente spazio soprattutto per la partita contro l'AEK: “Firenze riaccende la Conference, fra sogno Europa e allarme tifosi”. Di spalla un approfondimento sul capitano viola Luca Ranieri, per settimane al centro di numerosi critiche, ma calmo e maturo durante la nervosa partita contro la Juventus: “Testa e maturità: metamorfosi Ranieri”.