La Gazzetta dello Sport fa il punto anche su quelli che possono essere gli addii in casa Fiorentina dopo la cocente delusione della terza finale persa in due stagioni.

Oltre al capitolo allenatore, con il vicino addio di Italiano, a salutare saranno praticamente tutti prestiti, per arrivare a coloro che hanno mercato, passando per chi non verrà riscattato. Andrea Belotti in prestito secco rientrerà alla Roma, Arthur Melo non verrà riscattato a 20 milioni e tornerà alla Juventus, stesso cosa per Maxime Lopez per il quale i viola non verseranno 9 milioni al Sassuolo e Faraoni che tornerà al Verona.

Il centrocampo sarà quasi totalmente nuovo perché sono in scadenza anche Castrovilli e Duncan. Ci sono poi i calciatori che hanno mercato come Nico Gonzalez che piace da sempre in Premier League (rifiutati per lui 40 milioni la scorsa estate) ma anche Barak e Martinez Quarta che fra l’altro scade nel 2025 e per lui dovrà essere individuata una soluzione prima di perderlo a zero.