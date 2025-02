"E' normale avere delle flessioni per una squadra come la Fiorentina. L'idea di poter cacciare Palladino mi sembra un'esagerazione"

Questo pomeriggio il giornalista di Pianetalecce.ita Andrea Sperti, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di introdurre il Lecce di Giampaolo ai tifosi viola, in vista della sfida di domani sera.

“Palladino ha dimostrato di aver a disposizione un buon gruppo con una buona mentalità: ha fatto delle partite incredibili. Durante il campionato poi è normale che possa avere delle flessioni, soprattutto durante il periodo del mercato invernale: la Fiorentina, nonostante gli acquisti importanti, si è privata di giocatori che avevano valore nell'economia del tecnico. Privandoti di giocatori come Sottil ed Ikone, che erano bravi a saltare l'uomo, se non li rimpiazzi è normale avere qualche difficoltà: non hai piu nessuno che abbia quelle caratteristiche”.

Ha anche aggiunto: “Oggi la Fiorentina di Palladino è Kean-dipendente. Purtroppo l'attaccante classe 2000 ha avuto il problema contro il Verona, e contro il Lecce non ci sarà. Per questo sarà ancora piu dira di quanto lo fosse in precedenza. Posso confermare che Palladino sia un ottimo allenatore, che sta facendo ottime cose: al di la di tutto, esperienza o no, ha dimostrato di saper far grandi cose e di far giocar le sue squadre molto bene. Adesso la Fiorentina è in un periodo di down perchè tra impegni e infortuni la rosa forse è un po' logora, e questo forse ha precluso la vittoria delle ultime partite. Dire che quella di domani possa essere l'ultima partita di Palladino a Firenze mi sembra un'esagerazione: dovremo tutti cominciare ad avere piu equilibrio”.

Qualche parola anche sul Beltran: “Oggi ha dimostrato di riuscire a svariare su tutto il fronte offensivo, cosa che dimostra che lui non abbia ancora trovato la sua vera identità. Dove lo metti fa bene, ma va ricordato che l'argentino è stato portato a Firenze per fare gol, e i suoi risultati sono quelli che sono. Secondo me è più un trequartista o una seconda punta: non è bravissimo a fare gol ma si spende molto per i compagni, aiutando sempre la squadra. Quando sei un attaccante e ti mancano i gol, nel calcio di adesso fai molta fatica. Quando hai solo Kean che segna e lui ti viene a mancare, la Fiorentina adesso soffre molto".