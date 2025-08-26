A Toscana TV l’ex difensore viola Alberto Malusci ha commentato il pareggio della Fiorentina a Cagliari, soffermandosi sui vari reparti nella sua analisi.

‘Diamo tempo a Pioli di lavorare, può dare tanto’

“Eravamo contenti dopo la partita di Conference, che aveva dato segnali positivi e messo in luce un calciatore come Ndour, che aveva fatto molto bene e invece in Sardegna è stato pessimo. In mediana la Fiorentina ha faticato. A Cagliari la Fiorentina ha pagato la pesantezza del lavoro fatto in ritiro, ben diverso da quello che fanno le squadre che devono salvarsi. Il Cagliari si è mostrato più pimpante, ma ora serva solo calma e tranquillità, facendo lavorare squadra e allenatore. Pioli può dare tanto alla Fiorentina”.

“Viti e Pablo Marì? Pioli ha scelto di inserire due giocatori meno bravi sull’uomo ma più abili nel palleggio. Pioli sta chiedendo ancora un difensore pur avendone sei perchè ha capito che qualcosa non va, che manca qualcosa, soprattutto in impostazione. La Fiorentina ha anche sofferto molto nel gioco aereo. Pongracic però ha personalità ed è già un altro giocatore rispetto allo scorso anno”.

’Se si ha ambizione occorre investire a centrocampo’

“Mandragora ha segnato ma prima del gol ha perso palloni, di cui uno molto pericoloso. Lo scorso anno ha giocato bene gli ultimi 5 mesi, nei precedenti tre anni però ha lasciato un po’ a desiderare. È un giocatore che fa tanto lavoro sporco. Se hai Kean e prendi Piccoli in attacco vuol dire che hai ambizione, e se hai ambizione a centrocampo devi investire. Serve un calciatore che parli la stessa lingua di Fagioli; Fazzini è entrato molto bene, mi è piaciuto molto, mentre Gudmundsson deve farci vedere di che pasta è fatto e mi aspetto molto di più da lui in zona gol”.