Ma quando gioca la Fiorentina con la Juventus? I viola aprono e chiudono a Roma: ecco i big match nel prossimo campionato

Completato il sorteggio del calendario della Fiorentina per quanto riguarda la Serie A 2026/2027, diamo uno sguardo sui big match. A partire da una curiosità: i viola inizieranno e termineranno la stagione all'Olimpico, prima giornata contro la Roma e ultima contro la Lazio.

Fiorentina, apri e chiudi… a Roma

Fiorentina-Juventus è in programma per l'8 novembre al Franchi, mentre il ritorno a Torino è un festivo, il 25 aprile. Il campionato si chiude con un impegno provante, la Roma a Firenze alla 35a giornata. Concentrati nel cuore dell'annata, invece, gli incroci contro Inter, Milan e Napoli.

Il programma completo dei big match

11^ giornata, 8/11: Fiorentina-Juventus | 33^ giornata, 25/04: Juventus-Fiorentina

18^ giornata, 06/11: Milan-Fiorentina | 31^ giornata, 11/04: Fiorentina-Milan

8^ giornata, 25/10: Inter-Fiorentina | 25^ giornata, 21/02: Fiorentina-Inter

1^ giornata, 23/08: Roma-Fiorentina | 35^ giornata, 09/05: Fiorentina-Roma

5^ giornata, 20/09: Fiorentina-Napoli | 20^ giornata, 17/01: Napoli-Fiorentina