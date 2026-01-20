​​

Una squadra di Serie B fa sul serio per un attaccante di Galloppa. Ora la palla passa ad Angeloni

Redazione /
L'attaccante Stefano Maiorana- Credits: Profilo Instagram di Stefano Maiorana
Una squadra di Serie B è sulle tracce di un attaccante classe 2007 della Fiorentina Primavera.

Occhi dalla cadetteria 

 Il calciatore - secondo Sportchannel214.it - sarebbe stato chiesto dall'Avellino al responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni che sta valutando se cedere Stefano Maiorana al club irpino, neopromosso in cadetteria.

Maiorana tenta “subito” il grande salto? 

In tutte le giovanili della società viola per Maiorana 46 presenze, 24 gol e 6 assist. Il calciatore potrebbe andare a fare la spola fra prima squadra e la Primavera del sodalizio biancoverde.

