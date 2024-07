Un brutto colpo alla schiena e la partita di Beltran finisce anzitempo, Mascherano: "Ha preso un colpo duro, forse l'abbiamo cambiato in ritardo"

Non un gran pomeriggio quello di ieri per Lucas Beltran, ancora a secco ai Giochi Olimpici ma anche acciaccato dopo un duro colpo subito sul finale del primo tempo del match contro l'Iraq. Un piccolo segnale d'allarme anche per la Fiorentina, anche se il cambio di Mascherano è parso precauzionale. Il ct dell'Albiceleste Under 23 a Olè ha commentato così la situazione: “Lucas ha preso un colpo molto duro, è una questione di lombalgia. Forse abbiamo ritardato un po' troppo il cambio”.