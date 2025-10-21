Cagni: "La Fiorentina è ultima in classifica? Allora giochi da ultima in classifica"

Sul momento complicato in casa Fiorentina, l'allenatore Luigi Cagni è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Se guardi la Fiorentina in TV, ti dà sempre l'impressione che non arriverà a fine partita con un ritmo alto e con un'intensità consona. Adesso la cosa più importante è adeguarsi alla situazione attuale. La Fiorentina è ultima in classifica e, che piaccia o no, deve giocare da ultima in classifica. Deve quindi fare quanti più punti possibili, senza pensare a giocare bene o ad altro”.

“Da ultimo in classifica devi giocare per salvarti. Pioli…”

Su Pioli: “Credo che sia capace di mettere in atto bene o male tutti i sistemi di gioco. Ha imposto dei veti? Non penso, non occorre fare troppa scienza. In campo ci vanno i giocatori, che devono rendere al meglio secondo il loro ruolo. Un esempio è Fagioli, centrocampista di grande qualità, non credo che ci siano problemi di questo tipo. Il calciatore deve sapere da sé come farlo”.