Il percorso di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna è stato finora simile a quello di Raffaele Palladino. Non tanto in riferimento ai risultati, perché i rossoblù hanno vinto solo quattro volte a fronte dei sette successi della Fiorentina, quanto a una generale ripresa dopo una partenza difficile.

“Non c'è qualità, con Thiago Motta era diverso”

Ma Italiano non piace a tutti: “Il suo gioco non mi convince - ha detto al Carlino l'ex giocatore del Bologna Fabio Poli - Non vedo qualità, siamo molto distanti da quello che vedevamo con Thiago Motta. Un esempio? Posch quando prende palla e alza la testa ha solo una soluzione, mentre l'anno scorso ne aveva tre. Il Bologna deve crescere tanto se vuole rimanere in zona Europa”.