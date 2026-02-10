La spia inviata al Franchi per Kean: Una presenza che non è passata inosservata
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Non è passata inosservata la presenza al Franchi sabato scorso di un emissario del Milan in occasione di Fiorentina-Torino.
Fari su Kean
A scriverlo stamani è il quotidiano Tuttosport che sottolinea come i fari fossero puntati sul centravanti viola, Moise Kean, che piace parecchio dalle parti di via Aldo Rossi in vista del prossimo campionato.
Giro di bomber
Il club rossonero, si legge ancora sul quotidiano sportivo, lavorerà attivamente sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo goleador. Occhi puntati dunque sul classe 2000 che potrebbe liberarsi tra l'1 e il 15 luglio prossimi tramite il pagamento della clausola rescissoria da 62 milioni, mentre chi lo vuole al di fuori da queste date dovrà trattare direttamente con la Fiorentina.
