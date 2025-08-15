Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il vice di Daniele Galloppa sulla panchina della squadra Primavera Luca Antonelli, ex giocatore di Serie A.

Le parole di Antonelli

“Mi ha spinto la voglia di rimanere in campo dopo aver smesso di giocare. Ho avuto la fortuna che mister Galloppa mi abbia chiamato, ho accettato e mi sto trovando veramente bene. Gasperini e Mihajlovic sono stati gli allenatori che mi hanno dato di più, sia a livello umano che a livello sportivo”.

E sugli obiettivi

“Il nostro obiettivo è migliorare i ragazzi, cerco di essere anche un amico con cui confidarsi. I ragazzi devono essere forti, perché fuori da qua non sempre ci sono centri sportivi così. Abbiamo un bello staff, remiamo tutti dalla stessa parte e concordiamo tutto prima. La vittoria della Coppa Italia di due anni fa e la finale persa lo scorso anno sono stati le più grande gioia e delusione della mia breve carriera da allenatore. L'obiettivo è mandare più ragazzi possibili in prima squadra".