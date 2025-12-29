La Nazione: Il tempo del vanolismo è agli sgoccioli

La Nazione in edicola oggi dedica ampio spazio alle vicende di casa Fiorentina. In particolare il quotidiano fiorentino si concentra sulla brutta prestazione di Parma, sul futuro di Vanoli e sul calciomercato ormai alle porte.

Prima pagina

Nel titolo principale della prima pagina il QS de La Nazione scrive ritornando sulla partita di sabato e sulla complicata corsa salvezza: “Illusione viola, così si fa dura” e poi nel sottotitolo “Il KO di Parma ha cancellato le poche certezze”.

Pagine 6-7

A pagina 6 La Nazione riprende il tema brevemente trattato in copertina: “Quelle certezze già perse. Da Kean e Gud implacabili alla difesa a quattro e Parisi alto”. In taglio basso il quotidiano si concentra sul tecnico viola: “Il tempo del vanolismo pare agli sgoccioli”. Alla pagina seguente La Nazione approfondisce le tematche legate al mercato: “Mandragora, Marì e la Dea. E McKennie torna di moda”. Infine in taglio basso un aggiornamento sull'infermeria “Gosens si candida a tornare titolare, Fazzini sempre out”.