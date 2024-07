Prandelli: "Palladino è geniale, con lui la Fiorentina si troverà bene. Kean? In potenza è un acquisto che va bene, ma..."

Cesare Prandelli, ex allenatore viola, è intervenuto all'evento del Fair Play di Menarini per parlare dei temi d'attualità in casa Nazionale e Fiorentina:

Sull'Italia

“Voglio esprimere la mia solidarietà a Spalletti, perché so cosa vogliono dire le critiche. Stiamo parlando di difficoltà che già c'erano 15 anni fa. Adesso è il momento di fare qualcosa, non bastano più le parole. Contro la Svizzera c'è stata quasi una sensazione di impotenza”.

Su Palladino e Kean

"Palladino mi piace, ha dimostrato di avere capacità e tante idee. In certe cose è pure geniale. Sono sicuro che con lui la Fiorentina si troverà bene. Kean potenzialmente è un acquisto giusto ma si dovrà specializzare nel ruolo che gli chiederà di fare l'allenatore".