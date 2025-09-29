Bucchioni: "Pioli non si tocca, ma se non cambia rotta...I giocatori ci sono, manca il gioco"

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb, scrive anche della situazione preoccupante in casa Fiorentina. La squadra di Pioli continua a deludere e sembra lontanissima dal trovare una soluzione per uscire dal periodo negativo.

La mancanza di gioco

"Sorprende ancora in negativo, invece, la Fiorentina - scrive Bucchioni - La peggior partenza nell’era dei tre punti, i giocatori ci sarebbero, manca il gioco. Kean a zero gol fa impressione. Pioli non si tocca, ma adesso arrivano Roma, Milan, Inter e se la viola non cambia rotta in fretta sarà durissima.

Gli errori arbitrali…

Il giornalista ha voluto dire la sua anche sulla prestazione dell'arbitro Manganiello: “Al Pisa, fra l’altro, manca un rigore per una mano evidentissima (non è così ndr). Gli arbitri sono dei fenomeni, Rocchi li ha richiamati per un paio di errori proprio su falli di mano in area, ora per non sbagliare non fischiano e non “varizzano” più neanche quelli buoni. Ci vuol pazienza…”