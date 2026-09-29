"Fiorentina con il 4-2-3-1? Manca il centrocampista che recuperi palla. A Firenze c'era..."
Che Fiorentina rivedremo dopo la sosta? Una domanda che si chiedono tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori. C'è particolare attenzione riguardo al modulo che adotterà Paolo Vanoli, con il 4-2-3-1 tra le opzioni possibili. ne ha parlato Malù Mpasinkatu, opinionista sportivo esperto di calcio internazionale, ai microfoni di Lady Radio.
Modulo senza interpreti giusti
La scelta del 4-2-3-1 suscita più di una perplessità, soprattutto per quanto riguarda un reparto: "Quando giochi a 2 in mezzo al campo, è fondamentale che i 2 centrocampisti si completino. La coppia è Fagioli-Oulai, ma non hai il Torreira o il Koné della Roma".
Rimpianto in mediana?
Malù Mpasinkatu prosegue, tirando una mezza stoccata alla società per un'operazione di mercato chiusa in estate: "Non hai il centrocampista aggressivo e ruba palloni, che dà una certa tigna al centrocampo. Ce l'avevi con Mandragora".