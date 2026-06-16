C'è già tanta concorrenza per Ounahi, che potrebbe anche rimanere a giocare in Spagna

La concorrenza per Azzedine Ounahi è folta. Il centrocampista messo nel mirino dal ds della Fiorentina Fabio Paratici è attualmente impegnato in America con il suo Marocco, ma su di lui si sono fiondate già diverse squadre.

Concorrenza forte

Secondo quanto riporta il portale iberico Marca, su Ounahi ci sarebbe anche il forte interesse del Celta Vigo, che avrebbe già avviato i primi contatti per lui.

La sua stagione

Il classe 2000 ha collezionato in questa stagione con la maglia del Girona 5 gol e 4 assist in 25 presenze, con la stagione dei biancorossi che si è chiusa con la retrocessione nella seconda serie spagnola.