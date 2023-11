La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano lancia Pierozzi dall'inizio. Bonaventura ritrova il campo, insieme a Sottil

Serata di Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Contro il Cukaricki, il tecnico viola schiera Christensen fra i pali, con Pierozzi, Milenkovic, Ranieri e Biraghi davanti al portiere danese. Riposa dunque Terracciano, mentre per Pierozzi è la prima da titolare in assoluto con la maglia viola.

A centrocampo poi troviamo Maxime Lopez e Duncan, entrambi a riposo con la Juve, mentre davanti a loro agirà Bonaventura. In attacco, complice l'assenza di Beltran, gioca Nzola; ai suoi lati, vedremo Sottil e Ikoné. Di seguito il probabile undici:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Sottil, Bonaventura, Ikoné; Nzola. All.: Italiano.

CUKARICKI (4-3-3): Filipovic; Nikcevic, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko, Kovac; Ivanovic, Adetunji, Ndiaye. All.: Matic.