L'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nella quale ha affrontato le questioni legate al difficilissimo momento viola.

Il periodo nero della Fiorentina

“Contro l'Inter è stata una dimostrazione di grandissima difficoltà - dice Orlando - perché l’unico pensiero di Pioli era quello di difendersi ripartendo ogni tanto, male. La squadra non ha gioco, le partite sono sempre uguali, senza mai un cambio nella velocità. Credevo che la Fiorentina, avendo già fatto bene con Palladino, potesse fare altrettanto bene con un allenatore d’esperienza come Stefano. Pensavo che la squadra fosse da quinto/sesto posto, di certo non che lottasse per le zone basse della classifica. Se non dovesse andar bene domenica contro il Lecce, non credo che Pioli arrivi a Genova. Non ho mai parlato male di lui, è un bravissimo allenatore, ma probabilmente non è riuscito a trasmettere quello che pensava a questa squadra. Non è possibile che in nove giornate non si sia visto uno schema, un’idea”.

I possibili sostituti di Pioli

Orlando analizza poi i possibili sostituti sulla panchina viola: “Palladino penso sia impossibile, a meno che il presidente non riesca a prendere posizione sul direttore sportivo con il quale, appunto, che aveva dei cattivi rapporti. De Rossi è difficile. Anche se bravo, sarebbe un’idea forzata di Pradè, già nel mirino dei tifosi. A me piacerebbe Thiago Motta perché amo il bel calcio, e quando è subentrato a Bologna lo ha fatto vedere. Io non so se i calciatori viola siano adatti a lui, ma non credo si siano dimenticati dopo un anno come si gioca a pallone. Anche Vanoli sarebbe una soluzione giusta”.

E sulla dirigenza…

“Credo che ormai Pradè sia a fine corsa. Poi il calcio è talmente strano che ti salvi a due giornate dalla fine, magari vinci Coppa Italia e Conference e ti cambia la stagione. In società sono tutti silenti: il fatto che non intervenga nessuno dà l’idea che non ci sia un progetto. E quindi non penso che ci sia un potenziale direttore sportivo pronto a subentrare subito”.