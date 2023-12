Nzola a rischio bocciatura: l'angolano messo alle strette da Italiano

L'ha voluto lui, l'ha voluto perché in assenza di grosse alternative, avrebbe preferito altro. Non sapremo mai quali fossero le reali idee di Vincenzo Italiano su M'Bala Nzola: di certo tra i due c'era feeling perché a Trapani e a La Spezia le cose erano andate per il verso giusto. La Fiorentina però è un altro film e l'angolano se n'è accorto amaramente in questi suoi primi, censurabili, mesi a Firenze. Quella che doveva essere sua garanzia, cioè il tecnico che lo conosceva, è invece proprio colui che lo sta mettendo alle strette, incitandolo (pur non citandolo) a dare risposte diverse da quelle di ora. Nelle scelte di Italiano, Nzola è andato via via a sparire e più che si va avanti senza un qualche punto di rottura o di svolta e più che la bocciatura definitiva si materializza all'orizzonte per lui.