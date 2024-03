"Ora Beltran fa lo stesso gioco di Lautaro all'Inter. Belotti? Difficilmente tornerà quello del Torino"

L'ex giocatore del Torino Antonio Sabato ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista del match di domani sera tra i granata e la Fiorentina: “A vedere le difficoltà che stanno avendo Lazio e Napoli, un po' di rimpianto per la squadra di Juric c'è. Il Torino adesso si trova davanti a un bivio, tra il poter volare in Europa e la permanenza in Piemonte”.

“Beltran come Lautaro nell'Inter”

Poi su Beltran ha aggiunto: “Si è dimostrato molto bravo nell'eludere la marcatura, non ha un fisico imponente però è dotato di buona tecnica. Italiano, che non è uno sprovveduto, ha capito che arretrandolo avrebbe esaltato maggiormente le sue caratteristiche. Beltran fa lo stesso lavoro che fa Lautaro nell'Inter”.

“Belotti difficilmente tornerà ai livelli del Torino”

Infine su Belotti: “Lasciare il Torino non fu una scelta facile per lui, sarebbe potuto diventare una bandiera come Pulici e Graziani. Forse però ha cambiato anche troppo tardi, quando ormai era finito il suo momento di forma migliore. Difficile che torni ai massimi livelli, anche se penso possa dare una grossa mano alla Fiorentina”.