Dodo e Nico parzialmente in gruppo. Recuperato al 100% Sottil, mentre sono da valutare le condizioni di Arthur: le prime indicazioni da Riyad

La Fiorentina questa mattina ha svolto, ospite dell'Al Shabab nei suoi impianti sportivi, il primo allenamento in Arabia Saudita in preparazione a quella che sarà la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli in programma giovedì sera.

Due rientri (parziali) in gruppo fondamentali

Come ha fatto sapere con un post sui propri social, tra le notizie più importanti c'è il rientro parziale in gruppo di Dodo, che ha svolto la prima parte di allenamento con i compagni. Difficile però vedere il brasiliano in campo nella competizione. Stessa situazione per Nico Gonzalez, anche lui sceso in campo per una parte di allenamento con il gruppo.

Finalmente Sottil, ma occhio alle condizioni di Arthur

Recuperato al 100% Sottil che potrà dare finalmente e già in Arabia ricambio sugli esterni alle sole scelte Brekalo e Ikoné. Rimangono da valutare le condizioni di Arthur, non al top della condizione già contro l'Udinese. Ci sarà da capire quanto Italiano vorrà rischiare il suo regista.