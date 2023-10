L'equilibrio della Fiorentina col prossimo arbitro, mentre l'Empoli ha calato il tris (di sconfitte di fila)

La partita tra Fiorentina ed Empoli che si giocherà lunedì prossimo al Franchi, sarà diretto da Federico Dionisi della sezione de L'Aquila.

Quattro i precedenti con i viola e uno score in equilibrio perfetto: una vittoria, due pareggi e una sconfitta. La vittoria è il 3-1 inflitto alla Sampdoria, nella stagione 2021/22. Mentre la sconfitta è Fiorentina-Torino 0-1 dello scorso campionato. Con i gigliati in casa invece i precedenti sono: una vittoria, un pari e una sconfitta.

L'Empoli è in territorio negativo con lui: una vittoria, due pareggi e tre sconfitte tra Serie A e B. Queste tre sconfitte però sono di fila: Roma-Empoli 2-0, Atalanta-Empoli 2-1 e Sassuolo-Empoli 2-1 tutte della scorsa stagione e in rapida sequenza l'una con l'altra. In quest'ultima partita ha anche fischiato, proprio contro gli azzurri, l'ultimo rigore dato in A.