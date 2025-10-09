Ekhator: "Mi rivedo molto in Moise Kean. Lo osservo e cerco di prendere spunto dalle sue giocate"

Jeff Ekhator ha segnato un gol strepitoso contro i campioni d'Italia del Napoli (di tacco!) e ha parlato dal ritiro della Nazionale dell'Italia Under21 di un altro attaccante della Fiorentina.

“Mi rivedo in Kean”

Il centravanti degli Azzurrini di origini nigeriane ha parlato della sua affinità a Moise Kean: “Penso di assomigliare di più a un giocatore come Kean, che ha uno stile di gioco simile al mio. Lo guardo, cerco di prendere spunti da lui il più possibile”.

Il centravanti della Fiorentina come punto di riferimento

“Sto provando a migliorare sotto tanti aspetti: dal primo controllo, al colpo di testa, continuando a lavorare sulle mie caratteristiche principali, cioè il mio modo di appoggiarmi ai compagni legando il gioco e scaricando la palla”, ha concluso il bomber del Genoa.