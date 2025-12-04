Gli esterni che mancano alla Fiorentina: un doppio intervento sul mercato, anche a costo di sconfessare le ultime sessioni
Roberto Goretti. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina torna ad avere praticamente tutti gli esterni a propria disposizione e a questi dovrebbe affidarsi Vanoli nelle proprie uscite.
Mancano esterni offensivi
Nel comparto esterni però mancano giocatori prettamente offensivi. Una mancanza questa sottolineata anche dall'allenatore viola.
Intervento sul mercato
Da questo punto di vista, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina guarderà al mercato, prendendo un esterno se non due, per poter dare la possibilità al tecnico di cambiare qualcosa. Anche se questo tipo di intervento significherebbe sconfessare la scelta fatta un anno fa.
💬 Commenti (7)