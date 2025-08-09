Zazzaroni: "La Fiorentina s'è mossa bene con Dzeko e Sohm". Ma intanto sulla griglia di partenza arriva in quarta fila

A due settimane dal via alla nuova Serie A, Ivan Zazzaroni ha sottolineato la tendenza del mercato italiano, ancora troppo incentrata sui calciatori stranieri, stilando poi una sorta di griglia del campionato:

"S'è mossa bene la Fiorentina con Dzeko e Sohm; Mandragora e Dodo sono piccoli fastidi gestibili. Nel complesso la squadra affidata a Pioli è di buon livello. La griglia provvisoria è Napoli e Milan (o Inter), una milanese e Juve, Roma e Bologna, Atalanta e Lazio (o Fiorentina).