Dal precocissimo esordio in maglia viola alla lunga carriera in Serie B. L'ex Fiorentina Camporese dà l'addio al calcio

Si chiude a 34 anni la carriera di Michele Camporese. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato attraverso un messaggio sui propri canali social.

L'esordio in maglia viola

Proprio con la maglia viola arrivò il suo esordio tra i professionisti: il 20 novembre 2010, a soli 18 anni, Camporese scese in campo contro il Milan al Franchi. A lanciarlo fu Sinisa Mihajlovic, affidandosi al giovane difensore in una sfida di grande prestigio.

Lunga carriere in serie cadetta

Gran parte della sua carriera si è poi sviluppata in Serie B, categoria nella quale ha collezionato 273 presenze e 15 gol. In Serie A sono invece 18 le apparizioni, con una rete, mentre in Serie C ha totalizzato 28 presenze. Nel corso degli anni ha vestito, tra le altre, le maglie di Cesena, Bari, Empoli, Benevento, Foggia, Pordenone, Reggina, Feralpisalò, Cosenza, Milan Futuro e Livorno.

Il messaggio d'addio al calcio

"Quella voglia di diventare calciatore in tutte le maniere... La soddisfazione della vittoria, il malumore della brutta prestazione, l'inizio degli infortuni e la speranza di tornare meglio di prima. Sicuramente un viaggio formativo, impegnativo e a tratti davvero soddisfacente. Oggi mi fermo definitivamente col calcio giocato, con la solita speranza di riuscire a realizzarmi anche in quello che verrà. Mi sembra doveroso ringraziare 3 persone in particolare: i miei genitori e mia moglie, per tutti i sacrifici che hanno fatto negli anni, dalle rincorse al pulmino per andare ad allenarmi ai viaggi disperati per vedersi qualche ora. Grazie".