Non c'è solo il Napoli: la Fiorentina deve difendere Comuzzo anche dalle grinfie di Marotta, che però ci pensa per il futuro

Tra le proposte più interessanti di questo campionato c'è ovviamente Pietro Comuzzo, su cui la Fiorentina dovrà alzare un gran bel muro per poterselo tenere. Il Napoli si è già fatto vivo e potrebbe farlo anche l'Inter secondo Tuttosport: Marotta ci pensa infatti per la difesa del futuro, quindi non nel mercato attuale, insieme ad altri elementi come Scalvini, Hien e Beukema. La prossima estate sul classe 2005 potrebbe scatenarsi un'asta e starà alla Fiorentina resistere.